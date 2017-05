Lente lekkers uit schaduwbosjes op de opendeurdag en tweedehandsmarkt zondag 14 mei 2017 van Saters en Bachanten in Ten Aard

Geel - Meiwijn een traditie bij de Saters- & Bacchanten Gilde. Oude tradities worden in ere houden daar weten de wijn- en biermakers alles van. Zij weten het heerlijk geurend kruid 'lievevrouwebedstro' uit hun geliefde schaduwplekje te oogsten en er een zeer lekkere meidrank van te maken.

Meiwijn werd al in de 15de eeuw in de archieven vermeld. Men geloofde dat deze drank het lichaam nieuwe kracht zou geven. En voor velen luidde dit dan ook het begin van een nieuw werkjaar aan.

Maar waarom is die traditie verdwenen? Waarom weet bijna niemand meer wat meiwijn is? En waar komt het eigenlijk vandaan?

Meiwijn is waarschijnlijk afkomstig uit Duitsland maar werd vroeger ook hier veel gedronken. Meestal is het witte wijn waarvan blaadjes werden toegevoegd van de Galium odoratum/Asperula odorata. Dit kruid is in de volksmond beter bekend als 'lievevrouwebedstro'. Het stond vroeger bekent niet alleen voor zijn bloedzuiverende werking maar werd ook gebruikt tegen slapeloosheid, stress en was ook een zege voor diegene die maagpijn hadden. Maar bovendien en dat mag zeker niet vergeten worden stond het bekend voor zijn anti-magische krachten, het houdt namelijk de boze geesten op een veilige afstand.



Oude gebruiken laten herleven, dat vinden de Saters- & Bacchanten een uitdaging. Zij selecteerde het lekkerste meiwijn-recept en hebben dit naar aloud recept voor u klaargemaakt. De specialiteit van de opendeurdag is niet alleen Meiwijn. Iedereen weet ondertussen dat de gilde elke opendeur fier hun zelf bereide dranken op de kaart zet.

Likeuren, wijnen, bieren en appelsap dit alles werd zelf gemaakt. Verder is er op de opendeur een tweedehandsmarkt voor wijnmakers en bierbrouwers. Je kan hier voor een prikje alle materiaal vinden om zelf aan de slag te gaan. Maar iedereen die materiaal kwijt, wil kan dit ook hier aanbieden. Ook allerlei plantjes zoals tomaten, pompoen, kruiden, allerlei soorten bessen, druiven, kweepeer en zelfs honing en zelf gemaakte kweepeer- of appelgelei vind je hier.



De specialisten bierbrouwers demonstreren hoe je op een gemakkelijke manier en met weinig middelen je eigen biertje kan brouwen. Je kan het volledig bierproces volgen, maar dan moet je van bij het begin daar zijn (10 uur). Heb je vragen over bierbrouwen dan is dit de perfecte gelegenheid om deskundig advies in te winnen.

Een lekkere BBQ, pannenkoeken zullen op deze opendeur natuurlijk niet ontbreken.

Iedereen is welkom op zondag 14 mei 2017 van 10 tot 19u.

De Saters en Bachante verwelkomen iedereen met een heerlijk bierproevertje.

Je vindt de Saters- & Bacchanten Gilde aan de Sasachtweg te Geel Ten Aard.