Hamas aanvaardt Palestijnse staat binnen de grenzen van voor 1967

De islamitische Palestijnse Hamasbeweging heeft maandagavond meegedeeld dat ze akkoord gaat met een Palestijnse staat binnen de grenzen van voor 1967. De organisatie wijst er ook op dat haar conflict met Israël van politieke aard is en niet van religieuze.

In het in Arabisch en Engels gepubliceerde document staat dat de beweging in haar schriftelijk handvest van 1988 heeft toegevoegd dat “de vestiging van een totale soevereine en onafhankelijke Palestijnse staat binnen de grenzen van voor 4 juni 1967, met Jeruzalem als hoofdstad, als een formule van nationale consensus wordt beschouwd”.