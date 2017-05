Boechout - Sinds kort staat er een actuatafel in de Boechoutse bibliotheek.

"Op de actuatafel vind je materialen terug over een actueel onderwerp", vertelt diensthoofd van de biblioteek in Boechout,Tine Van de Looverbosch. "We willen inspelen op een relevant thema en dit telkens in de kijker plaatsen." De materialen op de actuatafel kunnen gewoon ontleend worden.