Opera21 kan terugblikken op geslaagde editie: “Meer volk dan ooit”

Antwerpen 2018 - De vijfde editie van het festival voor hedendaagse opera en muziektheater Opera21 is goed verlopen en heeft volgens Jerry Aerts, algemeen directeur van deSingel, “meer publiek dan ooit” aangetrokken. Vooral de voorstelling ‘Nachtschade: Aubergine’ was volgens hem een succes.

Tussen 18 en 30 april vonden in Antwerpen en Gent verschillende voorstellingen plaats. Vijf van de veertien producties waren premières. Er waren stukken van onder meer Luk Perceval, Sidi Larbi Cherkaoui, Ivo van Hove en Wim Henderickx. Het overkoepelende thema was ‘litteratuur’, met stukken gebaseerd op werken uit verschillende periodes.

“Er was een vrij goede verkoop. Er is veel aandacht voor geweest”, zegt Jerry Aerts. Naast voor ‘Nachtschade: Aubergine’ was er volgens hem ook veel enthousiasme voor de voorstellingen ‘Menuet’ en ‘Revelations’.

Het gaat om de laatste editie in de bestaande tweejaarlijkse vorm. Vanaf 2018 vindt het festival jaarlijks afwisselend in Gent/Brugge en Antwerpen plaats.