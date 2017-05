Sterke prestaties leveren Elise Mertens hoogste positie ooit op WTA-ranking op

Brussel - Elise Mertens rukt van de 65e naar de 53e plaats op op de maandag gepubliceerde WTA-ranking, nooit eerder stond ze zo hoog.

Mertens schopte het de afgelopen week tot in de finale van het WTA-toernooi in het Turkse Istanboel. Daarin moest de Belgische nummer 1 met 6-2 en 6-4 haar meerdere erkennen in Elina Svitolina, waardoor ze naast haar tweede WTA-titel greep. Dankzij haar toernooizege klimt de Oekraïense van de 13e naar de 12e stek op de wereldranglijst.

Yanina Wickmayer kwam vorige week niet in actie en is 74e (-2). Kirsten Flipkens, die in Istanboel in de tweede ronde strandde, stijgt één plaats en is 92e. Met Maryna Zanevska (114e, +2), in Istanboel out in de openingsronde, en Alison Van Uytvanck (129e, +1) staan nog twee Belgen in de top 200.

In de top drie vallen er geen wijzigingen te noteren. De Amerikaanse Serena Williams blijft voorlopig nummer één van de wereld, hoewel ze wegens haar zwangerschap niet meer in actie komt. Daarna volgen de Duitse Angelique Kerber en de Tsjechische Karolina Pliskova. De Roemeense Simona Halep doet haasje-over met de Slowaakse Dominika Cibulkova en is nu terug te vinden op de vierde plaats.

De Duitse Laura Siegemund, die zondag de toernooizege voor eigen publiek in Stuttgart op zak stak, maakt een sprong van 49 naar 30. Verliezend finaliste Kristina Mladenovic boekt twee plaatsen winst, de Française is 17e.

Maria Sharapova komt vanuit het niets op de 262e stek terecht. De Russin, die vorige week haar rentree vierde na een dopingschorsing, verzamelde met haar halve finale in Stuttgart 185 punten.