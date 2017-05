Vlaamse Disneyland-bezoekers zitten vast in vernieuwde Space Mountain

De Space Mountain is al meer dan 20 jaar een van de topattracties van Disneyland Parijs. Voor de 25e verjaardag van het pretpark werd de rollercoaster in een nieuw jasje gestoken. Maar de vernieuwde attractie werkt toch nog niet 100 procent zoals het moet, zo stelde de Hasseltse Cathy Dol zaterdag vast.

Cathy bracht het voorbije weekend met haar vriend, haar zusje en haar moeder door in Disneyland. Omstreeks 15 uur wilden ze de nieuwe Space Mountain uittesten. “De attractie was nog deels onder constructie maar wel open. Na een uurtje aanschuiven, mochten we erin.”

De 25-jarige Hasseltse zat in het laatste wagonnetje en werd, zoals voorzien, gelanceerd voor een spectaculaire rit. “Toen die bijna was afgelopen, stopte het treintje. We dachten dat we opnieuw voor- of achteruit gelanceerd zouden worden, maar dat was niet het geval. We hingen horizontaal vast op ongeveer 45 graden.”

“Alles was pikdonker, en andere bezoekers haalden hun gsm boven voor wat licht. Na vijf minuten gingen de grote lichten aan, en nog eens een kwartier later werden we uit de achtbaan geëvacueerd.”

Cathy kreeg een ticket waarmee ze een attractie naar keuze langs de uitgang mocht betreden. “De Space Mountain zelf is nadien niet meer open gegaan, ook zondag niet.” Volgens de website van Disneyland gaat de rollercoaster op 7 mei weer open voor het publiek.