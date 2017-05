Frans De Preter (101) blijft zingen in OKRA-koor

Mechelen - Mechelaar Frans De Preter werd op 1 mei 101 jaar. Het is wellicht de fitste eeuweling van de stad. Zo is hij nog altijd zeer actief als koorzanger bij OKRA.

De 101-jarige woont nog steeds zelfstandig in zijn woning in de Blokstraat in het stadscentrum. “Frans is nog altijd gezond en goed ter been, want ik heb de voorbije dagen drie keer onze diensten een fruitkorf laten brengen, maar hij was telkens niet thuis”, lacht schepen Marc Hendrickx (N-VA).

Zijn grootste hobby is zingen. Zo is hij nog altijd actief als tenor in het seniorenkoor van Okra. “Dat doe ik al heel mijn leven. Het begon in 1928 toen ik als 12-jarige met het Sint-Romboutskoor zong in de Notre-Dame van Parijs”, zegt de kranige jarige.

Zijn vrouw Augustina overleed thuis op zestigjarige leeftijd na een aanslepende ziekte. Uit hun huwelijk werden zeven kinderen geboren en die zorgden intussen al voor een nageslacht met negen klein- en tien achterkleinkinderen.