MR lanceert nieuwe ideeënwebsite maar grappenmakers vinden er al snel hun weg naartoe

Naar aanleiding van 1 mei en met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober volgend jaar, heeft de MR een nieuwe website gelanceerd waar burgers eigen ideeën op kunnen plaatsen. Het duurde echter niet lang voor ook grappenmakers hun weg naar de nieuwe website vonden.

Zo verschenen er al snel voorstellen op als “schaf de wettige zelfverdediging af voor roodharigen” of “maak van Carapils het officiële bier van Charleroi en verdeel het gratis”.

Op de website www.pour.be kunnen mensen voorstellen lanceren voor hun gemeente of stemmen voor voorstellen die anderen er al op geplaatst hebben. “Die voorstellen zullen voor ons een inspiratiebron vormen en we zullen ze in onze kiesprogramma’s gieten”, zei MR-voorzitter Olivier Chastel maandag op de 1 mei-bijeenkomst van zijn partij.

Maar de site werd al snel overrompeld met grappen en racistische voorstellen. De partij zal ingrijpen en een moderator op de site zetten.