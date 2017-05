300 militanten stappen mee in 1 mei-stoet door Dijlestad

Mechelen - Sp.a Mechelen was maandagnamiddag in feest. De jaarlijkse 1 mei-viering ging door op de Veemarkt, waar zo’n driehonderdtal sp.a-militanten verzameling bliezen voor de traditionele 1 mei-optocht door het stadscentrum.

Sprekers Paul Callewaert (Socialistische Mutualiteiten) en Miranda Ulen (ABVV) wezen vooral op wat zij noemden ‘het onrechtvaardig beleid van de federale en Vlaamse regering dat zo snel mogelijk moet worden gestopt’. “Wij willen een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en ook zijn rechten op een goede gezondheid en onderwijs kan doen gelden. Dat is vandaag niet meer het geval. Want de patiënten, leerlingen en ouders ondervinden vandaag dat alles veel duurder wordt en de kosten op de werkende mensen worden afgewenteld. De allerrijksten betalen helaas geen eerlijke bijdrage en dat kunnen we als sp.a niet langer meer aanvaarden”, klonk het bij de sprekers.

Vlaams parlementslid en sp.a-fractieleider in de Mechelse gemeenteraad Caroline Gennez zei dat we ook in een Mechelse samenleving dreigen terecht te komen die vooral voor de happy few bestemd is. “Het aantal leefloners stijgt, er zijn meer bedelaars en daklozen. Ongezien”, zei Gennez.

Na de optocht waren er optredens van Nite Spirit en de cheerleaders van GymFlex. Kinderen konden zich amuseren op een springkasteel en een draaimolen.

Foto: Leo De Nijn

