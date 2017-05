Le Pen hekelt tegenstander Macron als kandidaat van de financiële wereld

De Franse presidentskandidate Marine Le Pen heeft haar centristische tegenstander Emmanuel Macron als een vertegenwoordiger van de financiële wereld gehekeld. “Ik roep jullie op, ... de arrogantie en de macht van het geld te voorkomen”, zei de frontvrouw van het Front National (FN) maandag voor duizenden aanhangers in de gemeente Villepinte in de omgeving van Parijs.

Komende zondag valt bij de Franse presidentsverkiezing de beslissing tussen de rechts-populistische Le Pen en Macron. De vroegere minister van Economie en voorstander van Europa geldt in de peilingen als favoriet. Le Pen wijst de EU in zijn huidige vorm af en wil uit de euro stappen.

“De financiële wereld heeft een gezicht - en dat is Macron”, ging Le Pen voort. Haar opponent wordt door miljardairs gesteund. Macron is een bankier, die tot dusver nooit is verkozen.

Macron was zakenbankier, vooraleer de socialistische president François Hollande hem in 2012 als topmedewerker naar het Elysée haalde. Van 2014 tot 2016 zetelde Macron onder Hollande als minister van Economie.