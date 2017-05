Negen seizoenen lang was deze Jaleel White een van de populairste acteurs in de wereld van de Amerikaanse sitcoms. Als Steve Urkel in 'Family Matters' groeide hij uit tot een culticoon. Maar sindsdien is het kalm gebleven rond de voormalige tv-nerd. Zijn tegenspeler uit die tijd, Darius 'Eddie' McCrary zocht Jaleel na bijna twintig jaar nog eens op, en dat leverde deze Instagram-foto op.