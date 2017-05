Schorsing dreigt voor Moscon na racistische uitlatingen tegen Franse collega

Er hangt Team Sky-renner Gianni Moscon mogelijk een schorsing van zes maanden boven het hoofd na racistische uitlatingen aan het adres van de Franse renner Kévin Reza (FDJ) in de derde rit van de Ronde van Romandië. Dat liet de Internationale Wielerunie (UCI) verstaan aan de wielersite Cyclingnews. Op het einde van de derde rit voerden de twee renners een verhitte discussie die nog tot na de finishlijn doorging. Moscon excuseerde zich daarna wel bij de renner en FDJ.

Kévin Reza accepteerde de excuses van Moscon. Foto: BELGAIMAGE

“De UCI verwacht dat iedereen in deze sport de hoogste normen van ethiek en gedrag in het vaandel draagt. Racistische uitspraken hebben geen plaats in het wielrennen of in welke sport dan ook en elke gelijkaardige klacht zal onderzocht en bestraft worden als de feiten bewezen zijn.” Dat stond te lezen in een mail die de Internationale Wielerunie naar Cyclingnews stuurde. Moscon mag zich dus aan een straf verwachten na zijn racistische uitlatingen aan het adres van FDJ-renner Kévin Reza. Volgens het UCI-reglement riskeert Moscon nu een schorsing van minimum een maand en maximum zes maanden.

Moscon en Reza waren op het einde van de derde rit verzeild geraakt in een verhitte discussie tot na de finish. Het liep uit de hand en niet veel later bevestigde Team Sky dat Moscon zich racistisch had uitgelaten tegenover de Fransman. De Italiaan excuseerde zich wel gauw bij Reza en FDJ, excuses die ook werden aanvaard. De Britse ploeg kondigde aan dat het Moscon een interne sanctie zou geven, maar nu wil de UCI dus ook duidelijk maken dat zulk gedrag niet aanvaardbaar is binnen het peloton.