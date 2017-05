Koppel motorrijders komt om in Ieper

Om nog onbekende reden is een koppel motorrijders omgekomen na een crash in Ieper. Het betreft een man en vrouw.

Over de exacte omstandigheden van het ongeval heerst nog veel onduidelijkheid. De crash deed zich voor in de Steenstraat in Ieper. Om nog onbekende reden raakte het voertuig van de weg en belandde het koppel in de gracht.

Dodelijk weekend op de baan

Het blijkt een dodelijk weekend voor motorrijders: ook in Wallonië lieten een aantal motards het leven. Een dertiger uit Arlon verloor zondag nabij het Luxemburgse Meix-devant-Virton de controle over het stuur, hij was op slag dood.

Ook in Rochefort kwam een motorrijder om het leven. In de nacht van zaterdag op zondag miste hij een bocht en raakte hij een muurtje naast de baan. Door de aanrijding kwam hij in een ravijn naast de baan terecht. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse maar konden enkel het overlijden van de man vaststellen.

In Ninove zijn deze ochtend twee motorrijders aan hoge snelheid op elkaar gebotst, beide slachtoffers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.