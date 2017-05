Geen Keukeleire in Giro, Adam Yates kopman voor Orica

Brussel - Orica-Scott trekt met twee kopmannen naar de honderdste Ronde van Italië, die vrijdag (5 mei) in Sardinië begint. Adam Yates (24) mikt bij zijn eerste Giro-deelname op de witte trui als beste jongere en een plaats in de top tien. De Australiër Caleb Ewan, 22, moet voor successen in de sprintetappes zorgen.

“We zullen onze focus verdelen onder Adam in de bergen en Caleb in de vlakke ritten”, legt sportdirecteur Matt White maandag uit op de ploegwebsite. “Het is een ‘tricky’ mix, maar er zijn nog ploegen die dit doen en ik ben ervan overtuigd dat we over een groep beschikken die met succes op beide doelen kan jagen. De volgende weken zullen we zeker elke dag iets hebben om ons op te concentreren.”

Adam Yates werd vorig jaar knap vierde in de Ronde van Frankrijk. “Het wordt zijn eerste Giro en hij zit nog in een leerproces. Maar de witte trui winnen en de top tien halen, zijn doelen die hij kan bereiken”, gelooft Matt White.

Ritwinst met Ewan

Wanneer de snelle mannen aan de beurt zijn, rekent Orica-Scott op Caleb Ewan. De Australische pocketsprinter won dit seizoen al in de Tour Down Under en de Ronde van Abu Dhabi en pakte twee jaar geleden ook al een rit in de Vuelta. “Greipel en Gaviria zijn onze belangrijkste concurrenten. Het is Calebs tweede Giro en we kunnen zeker op ritwinst hopen. Na de eerste etappe ligt de roze trui klaar als bonus voor de winnaar”, benadrukt White.

Naast Yates en Ewan bestaat de negenkoppige selectie uit de Australiërs Alexander Edmondson en Michael Hepburn, de Deen Chris Juul-Jensen, de Sloveen Luka Mezgec, de Spanjaarden Ruben Plaza en Carlos Verona en de Canadees Svein Tuft. Jens Keukeleire, de enige Belg in Australische loondienst, doet niet mee.