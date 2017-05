Rollercoaster van 100 dagen: Trump trotseert afgronden, maakt bochten en doet nu en dan een looping

Honderd dagen geleden werd Donald J. Trump ingezworen als president van de Verenigde Staten. Het begin van zijn termijn werd wereldwijd met ingehouden adem én een vergrootglas gevolgd. Wat hebben we nu geleerd over president Trump? Dat hij niet weet waaraan hij begon, veel bochten maakte en geregeld de mist inging. Zijn honderd dagen in zeven quotes die in weinig woorden heel veel zeggen.