Schietpartij in San Diego: politie treft schutter aan met een biertje bij het zwembad

In de Amerikaanse stad San Diego opende een man op zondag (lokale tijd) het vuur bij het zwembad van een appartementencomplex. Terwijl hij een biertje vasthield verwondde hij zeven mensen, één slachtoffer is overleden. De politie schoot de man neer nadat hij zijn wapen op hen richtte, dat bevestigde politiechef Shelley Zimmerman tijdens een persconferentie.

De schietpartij deed zich voor bij een verjaardagsfeest aan het zwembad van een appartement. Volgens getuigen is een 49-jarige blanke man er beginnen schieten op de zowat dertig aanwezigen, van wie de meeste van Afro-Amerikaanse afkomst waren.

Er bestaat nog geen duidelijkheid over de motieven van de schutter. “We weten niet of hij een van de slachtoffers kende”, zo wordt Zimmerman geciteerd op CNN.

Gunshots from #SanDiego can be heard where 7 victims have been shot. The shooter is "down." pic.twitter.com/2TfzPxbJgY — Steve Hirsch (@Stevenwhirsch99) May 1, 2017

Er werden zeven mensen geraakt: vier zwarte vrouwen, twee zwarte mannen en één man van Latijnse-Amerikaanse origine, zo schrijft LA Times. Een van de zwarte vrouwen overleed later in het ziekenhuis. Een andere man brak nog zijn arm toen hij wegvluchtte van de schietpartij.

Uiteindelijk werd de schutter doodgeschoten door politiemensen die ter plaatse waren gekomen. Volgens Shelley Zimmerman, hoofd van de plaatselijke politie, had de schutter zijn wapen op de agenten gericht.

BREAKING:There are multiple victims we are tending too. We need ALL witnesses to stay on scene pic.twitter.com/74NZbS2kSZ — San Diego Police (@SanDiegoPD) May 1, 2017

