VIDEO. Actrice blikt emotioneel terug op moeder met kanker: “Lizeke, het gaat niet goed”

’Iedereen tegen kanker’ heeft meer dan 3,3 miljoen euro weten in te zamelen voor de strijd tegen de ziekte. Dat die strijd nog altijd meer dan nodig is, bewezen de vele verhalen die tijdens de slotshow op één werden verteld door bekende en onbekende Vlamingen. Zo blikte actrice Lize Feryn, vooral bekend van haar rol in ‘In Vlaamse Velden’, terug op de periode waarin haar moeder aan kanker leed. Haar mama Marjan overleed ruim een jaar geleden.