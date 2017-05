Video met uithaal Van Quickenborne over pensioenen voor werklozen gaat viraal

“Een werkloze die een hoger pensioen krijgt dan een zelfstandige? Onaanvaardbaar!”, vindt Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Hij postte de video van zijn uithaal in de kamer op Facebook en vroeg iedereen die het eens was hem te delen. Intussen is de video al bijna 800.000 maal bekeken en bijna 17.000 keer gedeeld.