Wisselvallige Dag van de Arbeid

De Dag van de Arbeid ontwaakt met een zwakke regenzone nog over het noordoosten en oosten van het land. Elders is het meestal bewolkt maar droger. Na de middag wordt het wisselvallig, met talrijke wolkenvelden waaruit af en toe een plaatselijke bui valt, en tussendoor enkele opklaringen. De maxima schommelen tussen 13 en 15 graden in Vlaanderen en tussen 8 en 12 graden in Ardennen, zo meldt het KMI.

‘s Avonds en ‘s nachts wordt het licht bewolkt en meestal droog. Tegen de ochtend is er kans op vorming van nevel. Minima tussen 1 graad in de Hoge Venen en 5 graden aan de kust.

Dinsdag is er geleidelijk meer bewolking vanaf het noordoosten, met lichte regen of enkele buien. Het kwik stijgt daarbij tot maximaal 15 graden in het centrum van het land.

De dagen erna wordt het weer bepaald door een vrij vochtige noordoostelijke stroming. Het blijft dan gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met af en toe wat lichte regen of een bui.

Volgende weekend is het mogelijk droger en zachter.