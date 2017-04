Brussel -

Het Spaanse Iberostar Tenerife heeft zich zondagavond tot allereerste eindwinnaar van de Champions League basketbal voor mannenteams gekroond. Het haalde het in de finale van de Final Four - die in eigen huis afgewerkt werd - na een spannende partij van het Turkse Banvit. Het werd 63-59, bij rust leidde Tenerife al met 34-31.