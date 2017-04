Carrasco dan toch fit voor clash met Real? Rode Duivel traint alweer mee bij Atlético

Atlético Madrid kan dinsdag in de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League bij stadsrivaal Real Madrid mogelijk een beroep doen op Yannick Carrasco. De Rode Duivel, die op de sukkel was met een schouderblessure, trainde opnieuw mee met de groep. Dat maakte Atlético zondag bekend.

Carrasco liep de blessure dinsdagavond op in de tweede helft van het competitieduel met Villarreal. De 23-jarige winger was na 56 minuten op het veld gekomen, maar moest een kwartier later alweer naar de kant, na een botsing met een tegenstander.

Na de wedstrijd communiceerde Atlético dat de schouderblessure wel meeviel, maar Carrasco zakte zaterdag niet mee af naar Gran Canaria, waar de Madrilenen met 0-5 wonnen op het veld van Las Palmas. Zondag verscheen de Rode Duivel op training, wat het beste doet verhopen voor de clash met stadsrivaal Real Madrid in de Champions League. De ploeg van Diego Simeone zakt dinsdagavond af naar het Estadio Santiago Bernabéu voor de heenwedstrijd.