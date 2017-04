Deze man legde de Spartacus Run af in zijn rolstoel: "Ik laat me niet beperken door mijn beperking"

Boom - Vandaag werd in de Schorre in Boom de Spartacus Run gelopen. De deelnemers legden tien kilometer af met loodzware hindernissen onderweg. En Sebastiaan Van Nieuwenhuizen deed dat allemaal in zijn rolstoel.

De deelnemers aan de Spartacus Run moeten over een afstand van tien kilometer dertig zware beproevingen doorstaan. Elke deelnemer houdt er zo zijn eigen tactiek op na. De ene gaat zo snel mogelijk, de andere doseert zijn energie.



Iedereen die de tocht doorstaat is in feite en klein beetje een held, maar de strafste deelnemer is toch Sebastiaan Van Nieuwenhuizen. Hij is verlamd en legt het hele parcours af in zijn rolstoel.

“Ik laat me niet beperken door mijn beperking”, aldus Sebastiaan. Voor de obstakels had hij wel wat hulp nodig. Daarom had hij ook zijn “buddies” meegebracht.