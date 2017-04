Zanetti houdt Caudron van derde Europese titel op EK driebanden

Frédéric Caudron (UMB 3) is er zondag niet in geslaagd voor de derde keer het Europees kampioenschap driebanden op zijn naam te schrijven. In het Duitse Brandenburg moest hij in de finale zijn meerdere erkennen in de Italiaan Marco Zanetti (UMB 7).

Met vier reeksen van zeven caramboles nam Zanetti een 29-1 voorsprong. Caudron, die in de halve finale de Nederlander Dick Jaspers (UMB 1) met 40-30 had verslagen, moest rekenen op het falen van Zanetti en zelf voor een stunt zorgen. Dat lukte hem niet. Caudron moest toekijken hoe Zanetti nogmaals een reeks van zeven uit de mouw schudde en uiteindelijk een verdiende 40-14 overwinning boekte, en dit in 11 beurten aan een gemiddelde van 3.636 per beurt. Voor Zanetti, ook al goed voor twee wereldtitels, is het zijn tweede Europese titel driebanden in zijn loopbaan.

Bryan Eelen toonde zich wel de beste op het EK -17 vrijspel op de kleine tafel. In de finale versloeg hij de Nederlander Leon Dudink met 200-49, waarbij hij ook de hoogste reeks lukte van 129.

Uitslagen:

- Driebanden:

Halve finales:

Frédéric Caudron (Bel/3) - Dick Jaspers (Ned/1) 40-30 (2.105-1.578)

Finale:

Marco Zanetti (Ita/7) - Frédéric Caudron (Bel/3) 40-14 (3.636-1.272)

- Bandstoten:

Groepswedstrijden:

Groep A:

Frédéric Caudron (Bel) - Alain Remond (Fra) 100-76

Groep H:

Eddy Leppens (Bel) - Adam Baca (Tsj) 100-18

Vrijspel -17:

Finale:

Bryan Eelen (Bel) - Leon Dudink (Ned) 200-49