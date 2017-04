Dragons tegen Watducks, Herakles tegen Racing in halve finales play-offs

Brussel - Na de 22e en laatste speeldag van de reguliere competitie van de Audi Hockey League zijn de kaarten voor de play-offs definitief geschud. In de halve finales van de play-offs neemt Dragons het op tegen Watducks. In de andere halve eindstrijd staan Herakles en Racing tegenover elkaar.

Herakles (5-1 tegen Beerschot), Racing (0-5 tegen Antwerp) en Watducks (3-1 tegen Leopold) wonnen op de slotspeeldag alledrie hun wedstrijd, waardoor er geen verschuivingen meer waren in de top vier. Dragons was al twee speeldagen zeker van de eerste plaats en veroverde zo het eerste Belgische ticket voor de Euro Hockey League (EHL) van volgend seizoen. De titelverdediger sloot de reguliere competitie in schoonheid af door met 3-1 te winnen van Orée.

Dragons, binnenkort ook de Belgische vertegenwoordiger in de Final Four van de EHL, neemt het in de play-offs op tegen het nummer vier Waterloo. De Ducks ontvangen de titelverdediger op zondag 7 mei. De verrassende tweede Herakles zakt dan af naar Racing. De terugwedstrijden worden op 14 mei gespeeld. De finales van de play-offs worden op 20 en 21 mei afgewerkt in Leuven.

Braxgata won de overbodige wedstrijd tegen rode lantaarn Wellington met 6-1, Molenbeek klopte Leuven met 1-3. Antwerp en Wellington zakken naar de tweede hockeydivisie.