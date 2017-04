Charleroi voelt zich bekocht na 1-0 nederlaag tegen Oostende

KV Oostende heeft op de zesde speeldag van Play-off 1 zijn eerste zege van de nacompetitie geboekt. Tegen Charleroi zorgde een trekfout van bezoeker Damien Marcq en een strenge Bart Vertenten voor een 1-0 zege. Daardoor doen de Kustboys weer helemaal mee in de strijd om Europees voetbal. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

De eerste helft tussen KV Oostende en Charleroi kon maar weinig toeschouwers in de Versluys Arena verwarmen. De Kustboys en de Carolo’s beperkten zich tot risicoloos spel en laterale balletjes van centrale verdediger naar centrale verdediger. Het resultaat was niet om aan te zien. Halverwege de eerste helft kwam de thuisploeg dan toch eens piepen toen Damien Marcq balverlies leed. Knowledge Musona werd gelanceerd, maar fabriceerde iets dat het midden hield tussen een voorzet en een schot. Even later startte de Oostendse dreiging weer via de Zimbabwaan. Zijn voorzet werd door de losgelaten Adam Marusic onbegrijpelijk naast gekopt.

De koffie bracht beterschap, met toch wat meer kansen en snediger spel aan beide kanten. En scheidsrechter Bart Vertenten hielp mee voor peper en zout zorgen. Terwijl een hoge voorzet over hun hoofden zoefde, had de arbiter als enige de trekfout van Charleroi-middenvelder Damien Marcq op Musona gezien - penalty voor KV Oostende én een tweede gele kaart voor Marcq. Het zorgde voor behoorlijk wat consternatie bij de bezoekers, die maar al te goed wisten dat zo’n fases zelden of nooit gefloten worden. Sébastien Siani trok er zich vanop de stip niet te veel van aan en trapte de 1-0 in het hoekje.

Tainmont mist nog unieke kans voor bezoekers

Oostende drukt meteen door, maar het schot van Fabien Antunes werd van de lijn gehaald. De tien Zebra’s gaven zich echter niet gewonnen en kregen hulp in de persoon van David Rozehnal. De Tsjech had moeite met een inspeelbal van William Dutoit en liet zich door Clément Tainmont van het leer zetten. Die mocht helemaal alleen oprukken richting het doel van de thuisploeg, maar moest vanuit een scherpe hoek afdrukken. Een voetveeg van Dutoit hield de 1-1 echter van het bord.

KV Oostende pakt zo zijn eerste zege van Play-off 1, loopt in tot op één puntje van nummer vier Charleroi en doet weer helemaal mee in de strijd om Europees voetbal.