Racing Mechelen neemt afscheid van nationaal voetbal met zware nederlaag bij Turnhout

Met een nederlaag bij kampioen Turnhout nam RC Mechelen voorlopig afscheid van het nationale voetbal. Na een onderbreking van 108 jaar zal Racing volgend seizoen opnieuw in provinciale aantreden.

In Turnhout begon de match opperbest voor groen-wit. Na vijf minuten koos Alec Mertens de juiste hoek uit om te scoren. Maar de pret was van korte duur. Na een half uur stonden de bezoekers 5-1 achter, dat was ook de ruststand. Toch konden de Mechelaars een afstraffing voorkomen. Langs Van Delm (mooi in de bovenhoek) en Fontaine werd het 5-3. Mertens dook de grote rechthoek in en kon de 5-4 net niet scoren. Het werd 6-3 en dat was meteen de eindstand. Een vijftigtal bezoekende fans bevolkten het uitvak, ook al had het bestuur vooraf opgeroepen de verplaatsing niet te maken.