Veel hobby’s te kijk in Oude Sint-Martinuspastorie

Malle - Vriendengroep De Nief Poerels pakte twee dagen uit met een grote hobbytentoonstelling in de Oude Sint-Martinuspastorie in Westmalle. Deze gevarieerde expo is op 1 mei ook nog gratis toegankelijk.

Een trekpleister was de stand van Rik Vermeiren met zijn verzameling bierattributen die verband houden met Brouwerij Trappisten Westmalle. Hij stelt op 1 mei zijn verzameling niet meer tentoon, maar wie meer wil vernemen over zijn hobby, of dingen in de aanbieding heeft, mag contact opnemen met hem: 0474.911.348 of rik.vermeiren31@gmail.com

UIteraard viel er nog veel meer te bekijken (zie foto-impressie). En in het pop-up café kunt u gezellig iets drinken en/of pannenkoeken eten.