Elise Mertens verliest nu ook de finale van het dubbelspel in Istanboel

Elise Mertens (WTA 65) is er niet in geslaagd het WTA-toernooi in Istanboel te winnen. Onze landgenote moest in de finale haar meerder erkennen in Elina Svitolina (WTA 13). De Oekraïense, het nummer dertien van de wereld, won met 6-2 en 6-4.

De 21-jarige Mertens moest in set 1 haar eerste twee opslagspelletjes inleveren, waardoor de één jaar oudere Svitolina doorstoomde naar 5-0. Na wat weerwerk kwam onze landgenote terug tot 5-2, maar op de service van Mertens klaarde de Oekraïense dan toch de klus: 6-2.

In de tweede set was er aanvankelijk weinig beterschap voor Mertens, die Svitolina zag uitlopen tot 4-1. Maar de Belgische nummer 1 knokte zich terug tot 4-4. Svitolina sleepte daarop haar derde break van de tweede set in de wacht, waardoor Mertens een kruis mocht maken over een tweede WTA-toernooizege.

Tweede WTA-finale

Mertens stond voor de tweede keer in haar carrière in een WTA-finale, nadat ze in januari in het Australische Hobart haar eerste grote toernooi won. Svitolina heeft in haar negende WTA-finale haar zevende titel beet. Mertens, die recent ook van zich liet spreken in de Fed Cup, ontmoette de één jaar oudere Svitolina nog niet op het WTA-circuit.

Ook nederlaag in finale dubbelspel

Mertens verloor na haar enkelfinale zondag ook de finale van het dubbelspel, aan de zijde van de Amerikaanse Nicole Melichar. Mertens en Melichar gingen in twee sets onderuit tegen de Sloveens-Oekraïense tandem Dalila Jakupovic/Nadiia Kichenok: 7-6 (8/6) en 6-2 na 1 uur en 39 minuten.

Op haar palmares heeft Mertens twee dubbeltitels. Vorig jaar stak ze samen met de Luxemburgse Mandy Minella de toernooizege op zak in het Franse Limoges en pakte ze met An-Sophie Mestach de eindoverwinning in het Nieuw-Zeelandse Auckland.