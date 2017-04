Lucas Pouille pakt in Boedapest zijn tweede ATP-titel

Lucas Pouille (ATP 14) heeft zondag het ATP-toernooi in de Hongaarse hoofdstad Boedapest (gravel/482.060 euro) op zijn naam geschreven.

Het Franse topreekshoofd versloeg in de finale de in Slovenië geboren Brit Aljaz Bedene (ATP 68), die zich vanuit de kwalificaties tot in de eindstrijd had geknokt. Na 1 uur en 5 minuten gaf het scorebord de setstanden 6-3 en 6-1 aan.

Voor de 23-jarige Pouille is het zijn tweede ATP-titel. Vorig jaar in Metz stak hij al eens de eindzege op zak. Ook na zijn tweede ATP-finale blijft de 27-jarige Bedene zonder trofee achter. De voorbije weken won hij wel drie Challengertoernooien.