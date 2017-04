Honderden Antwerpenaren maken ketting rond de stad

Antwerpen - Enkele honderden Antwerpenaren hebben zondag, onder een prachtig zonnetje, een kilometerslange mensenketting gevormd rond het stadscentrum. Het initiatief ging van ‘Plan A’. Het burgerproject dat de Antwerpenaren een grotere stem wil geven en van Antwerpen een meer leefbare stad wil maken, trapt dit weekend zijn initiatief op gang.

De initiatiefnemers hoopten om exact 15 uur op 25 locaties rond de stad een grote ketting te kunnen vormen met in totaal 12.500 mensen. Die doelstelling werd niet bereikt, maar onder andere aan Park Spoor Noord, Spoor Oost, de site Post X aan de Singel in Berchem en aan het Galgenweel op Linkeroever kwamen toch heel wat Antwerpenaren opdagen om hun stadsgenoten een hand te geven.

Naast de Grote Omarming organiseerde Plan A dit weekend onder meer ook een feest in De Roma en was het ook betrokken bij de Critical Mass Bike Ride. De initiatiefnemers willen de inwoners van Antwerpen een grotere stem geven over de toekomst van hun stad, om van Antwerpen zo tegen 2024 een meer leefbare, menselijke, duurzame en gezonde stad te maken.

www.planvoora.be