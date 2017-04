Bottas boekt zijn allereerste F1-overwinning in Rusland, Vandoorne veertiende

De Fin Valtteri Bottas heeft in Rusland de eerste overwinning uit zijn F1-carrière behaald. De Fin wist in zijn Mercedes Sebastian Vettel achter zich te houden. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne finishte de race als veertiende terwijl teamgenoot Alonso al voor aanvang van de race moest opgeven.

Meteen al drama bij McLaren vlak voor de start van de GP van Rusland. Fernando Alonso parkeerde zijn McLaren tijdens de opwarmronde vlak voor de ingang van de pitlane. Daardoor moest de start uitgesteld worden en volgde er een extra formatie ronde.

Tijdens de start kregen we meteen spektakel want Valtteri Bottas passeerde van op de derde plaats meteen beide Ferrari's. Ook de safety car kwam meteen op de baan want in de tweede bocht was er een aanrijding tussen Romain Grosjean en Jolyon Palmer. Bij de herstart bleef Bottas probleemloos aan de leiding.

LAP 1/52: YELLOW FLAG



GRO and PAL collide at Turn 2 and both are OUT ??



Meanwhile BOT has moved ahead of VET and RAI into P1



RussianGP ???? pic.twitter.com/96RAQSCJGq — Formula 1 (@F1) April 30, 2017

Amper zes ronden ver moest Daniel Ricciardo in de Red Bull opgeven door een probleem met de remmen achteraan. De remschijf rechts achteraan raakte oververhit. Bottas bleef solide aan de leiding van de race rijden. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kreeg ondertussen een tijdstraf van vijf seconden voor het niet respecteren van de 'track limits' in de tweede bocht.

Vijftien ronden ver in de race deed Hamilton zijn beklag over te hoge temperaturen die met zijn wagen gehaald werden. De Brit had nochtans vrije baan en 'clean air' want hij reed meer dan vier seconden achter Raikkonen. Bottas had als raceleider vier seconden voorsprong op Vettel, die eveneens meer dan vier seconden voorsprong had op teamgenoot Kimi Raikkonen. De top vier dus telkens met meer dan vier seconden verschil ertussen.

LAP 16/52



HAM??: "Why's my car over-heating, guys? I feel like I'm out of the race..."



He's P4, 12.2 seconds behind BOT (P1)#RussianGP ???? pic.twitter.com/ChsrY7xkv0 — Formula 1 (@F1) April 30, 2017

Ondanks zijn probleem verhoogde Hamilton samen met teamgenoot Bottas het tempo. De Brit naderde snel op Raikkonen in de Ferrari terwijl Bottas de kloof met Vettel verder uitdiepte. De ene na de andere rijder begon echter zijn beklag te doen over de banden, waaronder ook beide Mercedes-piloten. Ondanks alles kregen we echter geen onderlinge gevechten tussen de rijders te zien, daarvoor waren de onderlinge verschillen te groot.

In ronde 26 voerde Vandoorne zijn tweede pitstop uit. Onze landgenoot incasseerde meteen ook zijn tijdstraf van vijf seconden. Sebastian Vettel verhoogde ondertussen in zijn Ferrari het tempo en verkleinde de kloof van bijna zes seconden tot 2,5 seconde op amper enkele ronden tijd.

Bij het ingaan van ronde 28 kwam Bottas als raceleider binnen voor zijn eerste en enige pitstop. De Fin viel daardoor terug naar de vierde plaats. Raikkonen volgde in ronde 30 het voorbeeld van zijn landgenoot. In zijn Ferrari viel hij terug naar de vierde plaats. We kregen daardoor Vettel aan de leiding, voor Hamilton, Bottas en Raikkonen. Vettel en Hamilton moesten echter nog wel hun pitstop afwerken.

Hamilton deed dat in ronde 31, terwijl Vettel in zijn Ferrari bleef doorgaan. Vettel was in zijn Ferrari op de 'oude' ultrasofts even snel en bij momenten zelfs sneller dan Bottas. Bij het ingaan van ronde 35 kwam Vettel dan eindelijk binnen voor een nieuw setje banden. Vettel viel daardoor terug achter Bottas, die opnieuw aan de leiding kwam van de race met een voorsprong van zo'n vier seconden op Vettel.

Gezien de beperkte spankracht tijdens de race had Russisch president Vladimir Putin nog niet veel gemist toen hij pas voorbij halverwege de race op het F1-circuit arriveerde. Bottas kwam ondertussen steeds meer onder druk te staan. De Fin verremde zich serieus in de derde sector van het circuit, waarmee hij een serieuze flatspot op zijn linker voorband kreeg. De reactie van Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff sprak boekdelen.

Vettel voerde de druk nog wat verder op en naderde snel op Bottas. De strijd om de overwinning was duidelijk nog niet gestreden. Met nog iets meer dan negen ronden te gaan zat Vettel op iets meer dan een seconde van Bottas. Bottas voelde de druk en vroeg het team om hem minder te storen over de boordradio.

Rondenlang reed Vettel op iets meer dan een seconde van Bottas. Vettel liet tegen het einde van de race de ene snelste ronde na de andere noteren. Het was vingernagels bijten bij zowel Ferrari als Mercedes.

LAP 49/52: Finger nails being chewed in the @MercedesAMGF1 garage as we Tweet ?? #RussianGP ???? pic.twitter.com/S8irqnbs8V — Formula 1 (@F1) April 30, 2017

Bottas haalde het echter vlak voor Sebastian Vettel. De 27-jarige Fin boekt daarmee zijn allereerste overwinning in de Formule 1. Kimi Raikkonen vervolledigde het podium terwijl Lewis Hamilton een eerder roemloze race reed en als vierde finishte. Stoffel Vandoorne wist in zijn McLaren als veertiende over de finish te rijden, een mentale opsteker na het dramatisch raceweekend in Bahrein.

Door zijn tweede plaats verstevigt Sebastian Vettel zijn leiderspositie in de wk-tussenstand. Binnen twee weken is er met de GP van Spanje de eerste Europese race op de F1-kalender, traditioneel een raceweekend waarin de meeste F1-teams heel wat nieuwe updates introduceren.

1. V. Bottas Mercedes 1:28:08.743

2. S. Vettel Ferrari +0.617

3. K. Raikkonen Ferrari +11.000 +10.383

4. L. Hamilton Mercedes +36.320 +25.320

5. M. Verstappen Red Bull +1:00.416 +24.096

6. S. Perez Force India +1:26.788 +26.372

7. E. Ocon Force India +1:35.004 +8.216

8. N. Hulkenberg Renault +1:36.188 +1.184

9. F. Massa Williams +1 ronde

10. C. Sainz Jr. Toro Rosso +1 ronde

11. L. Stroll Williams +1 ronde

12. D. Kvyat Toro Rosso +1 ronde

13. K. Magnussen Haas +1 ronde

14. S. Vandoorne McLaren +1 ronde

15. M. Ericsson Sauber +1 ronde

16. P. Wehrlein Sauber +1 ronde

Opgaves:

17. D. Ricciardo Red Bull +47 ronden

18. J. Palmer Renault +52 ronden

19. R. Grosjean Haas +52 ronden

20. F. Alonso McLaren +52 ronden

wk-tussenstand

