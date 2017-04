Onze man op het Songfestival in Kiev: "Blanche heeft nog veel werk voor de boeg"

Op 9, 11 en 13 mei vinden de liveshows van de 62e editie van het Eurovisiesongfestival plaats in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Maar daaraan gaan dagen van intensieve repetities vooraf. Alle artiesten uit alle 42 deelnemende landen hebben twee keer een individuele repetitie, gevolgd door drie generale repetities voor het échte, grote moment daar is. Blanche, de Belgische inzending mocht zondag voor het eerst het songfestivalpodium bestijgen.

De repetities in Kiev zijn vandaag gestart, en onze inzending Blanche mocht rond de middag voor het eerst het grote songfestivalpodium bestijgen. Ellie Delvaux, zoals Blanche in het echt heet, geldt als een van de topfavorieten om dit songfestival te winnen met haar lied City Lights. Dat is een grote eer die België al lang niet meer te beurt gevallen is. Maar het grote risico van erg hooggespannen verwachtingen, is dat ze sowieso nooit volledig ingelost kunnen worden. En dat is bij deze allereerste repetitie helaas het geval gebleken.

Op voorhand gingen allerlei geruchten de ronde over het optreden hier in Oekraïne. Blanche zou twee danseressen krijgen. Dan weer gewoon twee zangeressen. En de fraaie videoclip van City Lights zou nagebootst worden op het podium. Van dat alles kregen we niets te zien. Onze zangeres stond moederziel alleen op de scène, en de podiumsetting en -belichting was sober, maar zonder zweem van de clip.

Te weinig repetitie?

Vocaal kwam Blanche sterk voor de dag, op het cruciale einde na. Het refrein na de bridge van City Lights wordt ook in een hogere toon gezongen, en daar is ogenschijnlijk onvoldoende op gerepeteerd. Het grote probleem van Blanche is dat ze er niet in slaagt om voldoende verbinding te maken met de camera’s, en dus met de kijkers thuis. Het optreden is statisch, zelfs op het randje van saai af.

Een laatste negatief punt: het camerawerk van de Oekraïeners is schabouwelijk. Deze repetities zijn vooral voer voor de technici om alles op punt te krijgen, en er zijn nog voldoende mogelijkheden om technische zaken bij te stellen. En dat is maar goed ook, want dit camerawerk is behoorlijk ondermaats. Het ingetogen City Lights, waarbij Blanche intiem op het podium moet staan, wordt zeer wijd in beeld gebracht, waardoor de zangeres verdrinkt op het podium.

We blijven positief: er is nog genoeg tijd om bergen werk te verzetten. Maar dat is ook dringend nodig, willen we België voor een derde opeenvolgende keer zien doorstoten naar de finale van het Eurovisiesongfestival.