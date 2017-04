Joke Van de Velde angstvallig mager: “Geen zorgen, i’ll be back”

Heel wat volgers op Instagram maken zich zorgen om Joke Van de Velde (37). De blondine, had enkele foto’s van zichzelf gepost waarop ze bijzonder mager lijkt. “Geen zorgen, ik zal weer snel bijkomen. In no time ben ik weer de Joke van weleer”, suste ze haar bezorgde volgers.

“Ik sta wat mager door de voorbereiding van de marathon maar i’ll be back”, schreef de voormalige Miss België bij een van haar kiekjes op Instagram. De reactie kwam er nadat Van de Velde enkele foto’s van zichzelf had gepost waarop ze angstvallig mager leek. En dat was haar 41.000 volgers niet ontgaan.

“Ik ben vermagerd”, zegt Van de Velde aan de website van Het Laatste Nieuws. “Maar dat komt door de lange voorbereiding die voorafging aan het lopen van een marathon. Zo’n afstand lopen vergt veel van het menselijk lichaam.” Daarnaast had de blondine ook af te rekenen met liefdesverdriet. “De afgelopen maand was zeer stressvol en emotioneel. Ik had het erg druk en moest daarenboven ook nog eens een relatiebreuk verwerken. Maar maak je geen zorgen: ik ben in geen tijd weer de Joke van weleer.”