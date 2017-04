Rechter beveelt autopsie na executie in Arkansas

Er zijn vermoedens dat een veroordeelde moordenaar in de Amerikaanse staat Arkansas bij zijn executie ondraaglijke pijn heeft geleden. Een federale rechter beveelt een onderzoek.

Bij de lijkschouwing moeten bloed- en weefselmonsters genomen worden van de geëxecuteerde Kenneth Williams, meldt de krant Arkansas Online onder aanhaling van de beslissing van rechter Kristine Baker. Williams werd donderdagavond laat met een gifinjectie gedood. Hij was de vierde terdoodveroordeelde die binnen een week in Arkansas werd terechtgesteld.

Na de executie werd kritiek geuit op de gevolgde procedure. Williams was volgens ooggetuigen na de injectie met het eerste werkzame bestanddeel in elkaar gekrompen en beginnen rochelen. De autoriteiten van de zuidelijke staat zagen daar echter geen aanleiding in om een en ander te verifiëren.

De executie maakte deel uit van een geplande reeks van oorspronkelijk acht terechtstellingen. De rechtbanken hebben echter de voltrekking van vier doodvonnissen voorlopig opgeschort. Aanleiding is dat de houdbaarheidsdatum bij de voorraden van het bestanddeel Midazolam, dat deel uitmaakt van de gifcocktail, eind april is verstreken.

De Amerikaanse autoriteiten ondervinden problemen met de bevoorrading van het middel, omdat een aantal fabrikanten hun middelen voor executies niet meer ter beschikking stellen.