Voortaan ook offline: Zalando wil winkels open in grote steden

Zara, H&M, Mango,...en binnenkort ook Zalandowinkels in alle grote steden? Het management van de webshop overweegt alvast om fysieke winkels te openen in Europese grootsteden zoals Londen, Parijs en Berlijn. Dat bevestigt manager Rubin Ritter in een interview met het Duitse blad Manager Magazin.

“In grootsteden zoals Londen en Parijs is Zalando bijzonder populair”, zegt Ritter. “We merken dat mensen veel tijd doorbrengen op onze website wat dan weer resulteert in heel wat bestellingen. “Voor de trouwe fans kan het best interessant zijn om de merken die we online te koop aanbieden, ook offline aan te bieden in fysieke winkels.”

De internetwinkel voor kleding, schoenen en allerlei accessoires zette zijn plannen alvast kracht bij door twee jaar geleden de modevakbeurs Bread & Butter over te nemen. Een jaar later volgde de overname van webshop Kickz, gespecialiseerd in sneakers en streetwear. Onlangs nog kondigde Zalando aan dat het zijn pijlen richt op 3D-printen.

Of Zalando ook een fysieke winkel zou openen in België is niet bekend.