Wat deze acteur met zijn lichaam kan, jaagt iedereen de stuipen op het lijf

Acteur Troy James is voornamelijk bekend uit horrorfilms zoals The Void, maar daarnaast heeft de kerel blijkbaar nog veel meer in zijn mars. In een video op Instagram liet de man aan de wereld zien hoe hij zijn lichaam kan transformeren in een akelige spin. De griezelige beelden van zijn zogenaamde ‘spider walk’ gaan in geen tijd viraal op het internet.

De acteur laat zijn hele lichaam op de grond vallen om nadien tot leven te komen als een boze spin. De akelige 'spider walk’ is ook regelmatig te zien in horrorfilms, waaronder The Exorcist en In The Mouth of Madness.