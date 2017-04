Ranst - De Emblemse Chiro Fonske serveerde op zaterdag en zondag ruim vierhonderd pizza’s.

. Het was al de vierde editie waarbij de bakkers gebruik maken van twee ovens om hun Italiaanse specialiteiten te bakken. Naast traditionele pizza’s kon je ook glutenvrije pizza bestellen. Chiro Fonske is nog een mannelijk bastion en dat willen ze graag zo houden. De opbrengst helpt het zomerkamp in Bocholt te bekostigen.