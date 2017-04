Groezrock trapt festivalseizoen af

In het Kempense Gestel (Meerhout) zijn zaterdag zowat 10.000 punk- en hardcorefans op de eerste dag van het tweedaagse Groezrock afgekomen. De Amerikaanse metalband Deftones, die nooit eerder op Groezrock stond, mocht het hoofdpodium afsluiten, terwijl elders oudgedienden Anti-Flag er een geslaagd punkrockfeestje van maakten. Het festival geldt als de officieuze opener van het muzikale festivalseizoen.

Groezrock is dit jaar een pak kleinschaliger dan de voorbije jaren door terreinbeperkingen, maar volgens de organisatie werd zaterdag alvast wel het verhoopte bezoekersaantal gehaald. Ook vrijdagavond was het al koppen lopen tijdens het openingsfeest, waar ook buurtbewoners en mensen zonder ticket welkom waren. Ook de rest van het weekend is er zo’n gratis toegankelijke zone voorzien.

‘Het is onze manier om de buurt wat extra te betrekken’, zegt organisator Hans Maes. ‘Buurtbewoners die hier muzikaal misschien niet meteen hun ding vinden, kunnen wel gewoon gezellig een biertje komen drinken en iets eten en op die manier toch kennismaken met het festival.’

Op muzikaal vlak kwamen de hoogtepunten zaterdag van punkrockers Anti-Flag, met hun kenmerkende ondersteboven gehangen Amerikaanse vlag, de Californische rockband Thrice en (nu-)metalband Deftones. Die laatsten lieten zien dat ze de onbetwiste headliner van het hele weekend zijn. Zanger en spring-in-’t-veld Chino Moreno moest wel een vermoedelijke voetbreuk doorstaan, maar leek zich daar weinig van aan te trekken. ‘Deftones zijn een van onze persoonlijke all-time favorieten en bovendien een band waar veel andere artiesten die we hier programmeren de mosterd haalden’, stelt Maes. ‘We zijn erg trots dat we hen hebben kunnen strikken.’

Eerder op de dag was het genieten van bands als het beloftevolle Belgische Oathbreaker en klassieke punkrockacts als The Flatliners, The Menzingers en Strike Anywhere. Zondag is Parkway Drive de headliner en komen ook onder meer Pennywise en Gorilla Biscuits langs.