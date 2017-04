Perugia en Zenit Kazan spelen finale Champions League volley

Tweevoudig titelverdediger Kazan toonde zich in de Final Four een maatje te groot voor het Duitse Berlijn Recycling Volleys en haalde het met 3-0 (25-21, 25-22, 25-13).

Perugia, de organisator van de Final Four, was in een Italiaans onderonsje nipt sterker dan Civitanova, het werd 3-2 na een spannende partij. De setstanden waren 25-19, 22-25, 25-19, 21-25 en 15-9. De finale wordt zondagavond gespeeld.

Uitslagen van zaterdag:

Berlijn (Dui) - Kazan (Rus) 0-3 (21-25, 22-25, 13-25)

Perugia (Ita) - Civitanova (Ita) 3-2 (25-19, 22-25, 25-19, 21-25, 15-9)