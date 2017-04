Wanhopige moeder krijgt verlossend telefoontje tijdens zoektocht naar dochter (16) in Schipperskwartier

Antwerpen - De wanhoop nabij zakte de Amerikaanse Sabrina naar Antwerpen af om haar vermiste 16-jarige dochter te zoeken. Het meisje was een maand geleden thuis vertrokken zonder iets te zeggen en had geen geld en kledij bij zich. Sabrina vreesde dat ze in handen gevallen was van een loverboy, maar kreeg gelukkig goed nieuws.

De Amerikaanse Sabrina was de wanhoop nabij. Haar zestienjarige dochter was spoorloos nadat ze op 1 april stiekem naar Nederland was gereisd om een jongen te ontmoeten met wie ze al langer chatte. De moeder vreesde dat haar dochter in de handen gevallen was van een loverboy. Dat ze geen geld en kledij bij zich had, maakte haar wanhoop er alleen maar groter op.

De politie ging op zoek naar het meisje in Nederland en haar moeder zakte in al haar ongerustheid af naar Nederland om te helpen. Bij RTL Nieuws deed ze een wanhopige oproep. “Ik denk dat ze verliefd is geworden of iemand vertrouwde die ze nog nooit had ontmoet”, aldus Sabrina. “Voor zover ik weet was er niets mis met haar. Dit is niets voor haar, dus ik ben bang dat er iets heel erg mis is. Ik ben bang dat ze in gevaar is, want ze is in een land dat ze niet kent en ze heeft nauwelijks geld. Ik hou van je en ik wacht op je, kom alsjeblieft naar huis.”

De vrouw kwam vandaag zelfs naar het Schipperskwartier in Antwerpen om haar dochter te zoeken en contacteerde Het Nieuwsblad om haar oproep te delen. Een paar uur later belde ze al terug omdat ze net telefoon gekregen had. “Mijn dochter is veilig en wel terecht”, aldus Sabrina.

Waar en in welke omstandigheden het meisje is teruggevonden, kon nog niet bevestigd worden. Volgens RTL Nieuws werd ze in Zwolle aangetroffen nadat de politie een tip had gekregen dat ze met de trein op weg was naar de Nederlandse gemeente.