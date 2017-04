Swings laat zich verrassen door Argentijnse skater

Bart Swings heeft zaterdag net naast zijn eerste overwinning van het skeelerseizoen gegrepen. Op de tweede dag van de Europa Cup-meeting in het Duitse stadje Gross-Gerau eindigde Swings als tweede in de puntenkoers.

In de vijf kilometer lange race veroverde Swings de eerste en de laatste punten. Maar de student uit Leuven liet zich verrassen door de vlucht van de Argentijn Ken Kuwada, die in het middendeel een aardige voorsprong verwierf. Aan de finish, waar hij nog drie punten verzamelde, kwam Swings net een puntje tekort. In de door de Colombiaanse Johanna Viveros gewonnen puntenkoers bij de vrouwen eindigde Sandrine Tas als vijfde.

Op de 500 meter vielen de Belgische skaters bij de senioren buiten de prijzen. Als enige bereikte Stien Vanhoute de halve finales. Daarin werd ze vierde. De Amerikaanse Erin Jackson won. Bij de mannen werd Mathias Vosté negende. In de finale zegevierde de Fransman Gwendal Le Pivert.

Voor de grootste verrassing vanuit Belgisch oogpunt zorgde Indra Médard, die de 500 meter bij de A-junioren won. Médard verwees in de finale de Italiaan Gabriele Galli en de Colombiaan Steven Villegas Ceballos naar de dichtste ereplaatsen. Met de derde plaats op de 300 meter tijdrit had Tibo Vanhove op de eerste dag al laten zien dat de Belgische skaters toekomst hebben.