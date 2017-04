Zalando denkt aan winkels in grote steden

Springen we straks in de winkelstraat even binnen bij Zalando? De Duitse schoenen- en kledingverkoper speelt met het idee om fysieke winkels te openen in grote steden als Londen, Parijs of Berlijn. “De meest fervente shoppers willen het merk ook graaf offline zien”, luidt de redenering van codirecteur Rubin Ritter, in een interview met Manager Magazin.