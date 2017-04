Genk dendert door in Play-off 2 na zege tegen mak Kortrijk

Racing Genk heeft opnieuw een enorme stap gezet naar de finale van Play-off 2. De Genkenaars wonnen tegen een onzichtbaar Kortrijk met 3-0. Na een 16 op 18 in Play-off 2B lijkt de vraag niet te zijn of Genk zich plaatst voor de finale van Play-off 2, maar wanneer.

Genk begon kalm aan de wedstrijd en tikte de bal rustig rond. Kortrijk probeerde kansen te ontwikkelen, maar na tien minuten was het toch Genk dat tekende voor de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. Dewaest werd bij een hoekschop moederziel alleen gelaten, maar kopte het leer voorlangs. Een paar minuten later mocht de bal op de stip nadat Schrijvers onderuit werd getikt door Sarr. Man in vorm Trossard twijfelde niet: 1-0 voor Genk na een kwartier.

Onmondig Kortrijk

Genk ging drukte door na de openingstreffer, want in een mum van tijd kreeg Schrijvers twee keer een goeie kans om de score te verdubbelen. Op het halfuur moest Ouali een pegel van Castagne van de lijn halen. Vlak voor de rust kon Schrijvers bij zijn derde grote kans dan toch scoren, na een perfecte steekpass van Naranjo. Ruststand: 2-0 voor Racing Genk.

Siebe Schrijvers was de held van de avond met twee goals. Foto: BELGA

Na de rust veranderde het spelbeeld weinig, maar Naranjo en Schrijvers lieten na om de match helemaal in het voordeel van Genk te beslechten. Pas na 64 minuten kon Kortrijk voor het eerst dreigen via Chevalier. Enkele minuten later kwam de verdiende 3-0 er dan toch voor Genk: de ingevallen Samata schoot het leer op de paal, maar de goed gevolgde Schrijvers kon in de rebound zijn tweede goal van de avond scoren. Genk kwam nadien geen moment meer in gevaar. Schrijvers deed nog zijn uiterste best om een hattrick te scoren, maar de score wijzigde niet meer: 3-0 was de terechte eindstand.

Wie stopt Genk?

Genk heeft door de zege nu 16 op 18 en heeft zo het dubbele van de punten van Kortrijk, dat met acht stuks op de tweede plek staat. Eupen (derde met zeven punten) of Lokeren (vierde met zes punten) kunnen straks wel over Kortrijk naar de tweede plaats springen, al moet één van beide teams dan wel het onderlinge duel winnen dat later vanavond wordt gespeeld.