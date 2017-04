Ontploffing aan kaaimuur naar wens verlopen: “Geen reden tot paniek”

Antwerpen - Op ’t Antwerpse Zuid werd zaterdag de kaaimuur aan de Ledeganckkaai tot ontploffing gebracht. De trillingen waren in heel Antwerpen voelbaar, maar de brandweer stelt de inwoners gerust. “Geen reden tot paniek”, melden de hulpdiensten.

Waterwegen en Zeekanaal startten in 2015 met de vernieuwing van de Scheldekaaien op ’t Zuid vanwege de erg labiele staat waarin ze verkeerden. De 700 meter lange kaaimuur werd onderverdeeld in vijf zones, waar zone 1 bijna volledig is afgewerkt. In februari 2016 werd dat stuk met succes tot ontploffing gebracht en werd het metalen geraamte van de nieuwe kaaimuur geplaatst.

In zone 2 werd zaterdag dezelfde werkwijze toegepast. De oude historische kaaimuur werd om 18.30 uur over een lengte van 123 meter afgebroken. De explosie was voelbaar in heel Antwerpen door kleine trillingen, die te vergelijken zijn met die van zwaar vrachtverkeer. Van 15 tot 21 uur wordt een veiligheidsperimeter ingesteld tussen de Namenstraat en de Generaal Armstrongweg. De brandweer en Sigmaplan melden op Twitter dat alles naar wens is verlopen en dat er geen reden tot paniek is.

Heb je daarnet trillingen gevoeld? Het ging om afbraakwerken aan de kaaimuren. Geen reden tot paniek dus. #kaaien #antwerpen https://t.co/BQtYLZ8Km1 — Brandweer Antwerpen (@BZAntwerpen) 29 april 2017

Zo, de oude kaaimuur #nieuwzuid is afgebroken! Dat ging gepaard met een voelbare trilling. Alles is naar wens verlopen #scheldekaaien — Sigmaplan (@Sigmaplan) 29 april 2017

Er zullen opnieuw explosies plaatsvinden op zaterdag 27 mei voor de afbraak van de kaaimuur in zone 4. Nadien start de opbouw van de nieuwe kaaimuur in deelzones 2 en 4 en verrijst daar een stalen wand die het geraamte van de nieuwe muur moet vormen. De bouwput wordt nadien laag per laag opgevuld met eerder weggegraven zand. Eind 2020 moeten de werken aan de Scheldekaaien afgerond zijn.