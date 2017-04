Neuville stijgt plaatsje in Rally van Argentinië

De Brit Elfyn Evans (Ford Fiesta) heeft zaterdag zijn eerste plaats behouden in de rally van Argentinië, de vijfde van in totaal dertien wedstrijden die meetellen voor het WK rally 2017. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe) volgde in tweede positie op 44 seconden van leider Evans. Later zaterdag volgen nog drie klassementsritten.