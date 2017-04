Dominic Thiem verrast Andy Murray in Barcelona

De Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 9) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het ATP-graveltoernooi in Barcelona (2.324.905 euro).

Thiem, het vierde reekshoofd, schakelde in de halve finales ‘s werelds nummer 1 Andy Murray uit. Na 2 uur en 16 minuten moest het Schotse topreekshoofd met 6-2, 3-6 en 6-4 het hoofd buigen. De tweevoudige olympische kampioen vierde vorige week zijn rentree op het gravel van Monte Carlo, nadat een blessure aan de rechterelleboog hem meer dan een maand aan de kant had gehouden. In de achtste finales van het Masters 1.000-toernooi ging hij er in drie sets uit tegen de Spanjaard Albert Ramos.

In de finale ontmoet Thiem, in zijn carrière al goed voor acht ATP-titels, de winnaar van het duel tussen het Spaanse derde reekshoofd Rafael Nadal (ATP 5) en de Argentijn Horacio Zeballos (ATP 84). Nadal stak in Barcelona al negen keer de toernooizege op zak. David Goffin (ATP 26) sneuvelde in Barcelona in de derde ronde. De Luikenaar ging ten onder tegen de Rus Karen Khachanov (ATP 56). Het werd 6-7 (7/9), 6-3 en 6-4.