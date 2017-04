Broechemnaar Murphy Munro speelt in De Lindenboom

Ranst - Murphy Munro is de artiestennaam van Nick Martinet. Hij heeft net de nieuwe single “Yours”uit. U kan hem zien en horen op zaterdag 6 mei in De Lindenboom, Pertendonckstraat 81 in Broechem. Het concert start om 19u en is gratis.

Nick die als leraar zedenleer aan de kost komt, probeert het ook te maken in de muziekwereld. Hij zingt en treedt nu al anderhalf jaar op als Murphy Munro. Die artiestennaam is een samenstelling van Liam Murphy, de dolende rocker uit’ Home and Away’ en Munro verwijst naar het boek van Nick Cave “The death of Bunny Munro”.

Onlangs nam Nick de single “Yours” op met de producer die ook Admiral Freebee en de Fixkes begeleidt.” Bij de muziek en zang hoort ook een clip waar ik ook heel tevreden over ben. In de clip spelen Giyes Herteleer en Evgenia Brendes de hoofdrollen. Op YouTube is het filmpje al meer dan 1600 bekeken en via Facebook is het honderd keer gedeeld. Nu is het afwachten of de single wordt opgepikt. Mijn webstek is ook in een nieuw kleedje gestoken en mensen die me nog niet gehoord hebben kunnen zich daar een goed beeld vormen van het soort muziek waar ik voor sta.”

http://www.murphymunro.be