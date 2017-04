Barcelona mist aanvoerder Iniesta in derby tegen Espanyol

FC Barcelona kan zaterdagavond in de competitiederby op het veld van Espanyol geen beroep doen op aanvoerder Andres Iniesta. De centrale middenvelder sukkelt met een beenblessure en mist daardoor de Catalaanse clash.

“Andres Iniesta trainde vrijdag niet. Hij heeft last van de adductoren in het rechterbeen en mist de match tegen Espanyol”, bevestigt Barça in een communiqué.

Zonder zijn spelmaker zal coach Luis Enrique het middenveld moeten herschikken. Ivan Rakitic en Sergio Busquets zijn certitudes. Voor de plek van Iniesta gaat het tussen de Portugees André Gomes, de Turk Arda Turan en de Spanjaard Denis Suarez.

Barcelona en Real Madrid hebben na 34 speeldagen allebei 78 punten. Real speelde wel een match minder. De Koninklijke neemt het zaterdagnamiddag thuis op tegen Valencia.