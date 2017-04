Turkije blokkeert Wikipedia

In Turkije is sinds zaterdagmorgen de toegang tot de internetencyclopedie Wikipedia geblokkeerd. De groep TurkeyBlocks, die toezicht houdt op de toegang tot websites in heel het land, bevestigde zaterdag de blokkade, die gebruikers hadden gemeld.

TV-zender CNN Türk citeerde een boodschap, die een gebruiker had gekregen na tevergeefse pogingen om op een pagina van Wikipedia te geraken. Daaruit moet blijken dat de autoriteiten om technische en juridische redenen de site hebben geblokkeerd, zonder daarin een nadere uitleg te verschaffen.

De blokkade leek in alle talen van kracht te zijn. In de tweet van TurkeyBlocks klinkt het voorts dat het niet om een gerechtelijke beslissing gaat. Turkije blokkeert tienduizenden websites. In het verleden legde de regering de sociale media beperkingen op, ook voor YouTube en Twitter. De autoriteiten zijn ook in staat bepaalde Twitter-accounts te blokkeren.