Met MG Care kan zorghulp kan thuis inwonen

Hoogstraten - Vicky Vanherle uit Hoogstraten heeft het mogelijk gemaakt dat persoonlijke assistenten kunnen inwonen bij mensen die zorg nodig hebben. Het idee kwam er nadat ze zelf op zoek is gegaan naar hulp voor haar zieke moeder.

Vicky’s moeder Gerda overleed in november na een lange strijd met de ziekte van Parkinson. “Ik ben op zoek gegaan naar inwonende thuiszorg en kwam bij de Nederlandse organisatie ­Zuster in Huis uit”, zegt Vicky ­Vanherle. “Volgens de Belgische wetgeving was het niet mogelijk om de kosten van de inwonende hulp in te brengen via het persoonlijke assistentiebudget. Daarom ben ik een jaar geleden met juristen en so­ciale instanties gaan zoeken naar een manier om dat in ons land in orde te krijgen.De opgedane ervaring wil ik gebruiken om het voor anderen gemakkelijker te maken."

Het laatste anderhalf jaar van haar leven had Gerda een inwonende persoonlijke assistent. Vicky’s vader Jan is er tevreden over. "Het werd te zwaar om alleen voor Gerda te zorgen. Met de inwonende assistent ging het niet alleen voor mij beter, maar ook voor Gerda. Ze begon weer zelf te eten en fleurde op."

MG Care is het eerste Belgische filiaal van Zuster in Huis. De aangesloten inwonende zorghulpen komen uit heel Europa, maar kunnen zich goed uitdrukken in het Nederlands.

Meer informatie staat op de websites www.mg-care.be en www.zusterinhuis.be